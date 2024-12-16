Селюк рассказал, возможен ли переход Поля Погба в РПЛ, упомянув «Зенит»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил вероятность переезда отбывающего последние месяцы дисквалификации французского полузащитника Поля Погба в клубы РПЛ.

«Возможен ли вариант, что Погба подпишет контракт с кем-либо из Российской Премьер-лиги? Нет, к нам Погба не поедет. А что ему делать в России? Какой смысл? Зарабатывать деньги лучше в Саудовскую Аравию ехать. Конате в Саудовской Аравии хоть и не на первых ролях, но зарабатывает, я думаю, больше, чем Глушенков и Соболев в «Зените», — сказал Дмитрий Селюк в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, Погба сможет приступить к тренировкам в январе 2025. Ранее француз был дисквалифицирован за употребление запрещённых веществ.

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