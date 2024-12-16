Тренер Зинченко рассказал, как в России Александра убеждали принять гражданство

Украинский тренер Сергей Борецкий, работавший с Александром Зинченко в юношеские годы, рассказал, что в России пытались убедить футболиста принять гражданство, когда тот выступал за «Уфу».

«Саша поехал в Россию, но уже как получилось. По тем временам это ещё как-то могло восприниматься. В профессиональном плане для Зинченко, как оказалось, уход из «Шахтёра» стал лучшим вариантом.

Мы общались с ним по этому вопросу ещё тогда. У него не было мыслей, чтобы играть за Россию. Зинченко мне говорил, что был готов уйти из «Уфы» в аренду, потому что на него давили, ставили условия, чтобы он получил российское гражданство», — приводит слова Борецкого «Украинский футбол».

Напомним, после «Уфы» Зинченко подписал контракт с «Манчестер Сити», затем стал игроком «Арсенала».

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