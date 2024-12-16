У «Реала» при Анчелотти худший результат по очкам после 17 матчей

Мадридский «Реал» проводит худший сезон по количеству очков, набранных после 17 туров чемпионата Испании за всю работу итальянского специалиста Карло Анчелотти.

На данный момент у «сливочных» 37 набранных очков. За шесть сезонов при Анчелотти меньше очков у «Реала» не было ни разу. Ранее худший результат на том же отрезке сезона был у мадридцев в сезоне-2022/2023 — 39 очков. Тогда «Королевский клуб» занял лишь второе место по итогам чемпионата Испании.

Лучший же результат по очкам (42) при Анчелотти после 17 сыгранных встреч был достигнут в сезоне-2023/2024, а также в турнирах 2014/2015 и 2021/2022 годов.

В следующем туре Ла Лиги «Реал» сыграет на домашнем стадионе с «Севильей».

Материалы по теме Джуд Беллингем повторил рекорд чемпионатов Испании 72-летней давности

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: