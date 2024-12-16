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У «Реала» при Анчелотти худший результат по очкам после 17 матчей

У «Реала» при Анчелотти худший результат по очкам после 17 матчей
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Мадридский «Реал» проводит худший сезон по количеству очков, набранных после 17 туров чемпионата Испании за всю работу итальянского специалиста Карло Анчелотти.

На данный момент у «сливочных» 37 набранных очков. За шесть сезонов при Анчелотти меньше очков у «Реала» не было ни разу. Ранее худший результат на том же отрезке сезона был у мадридцев в сезоне-2022/2023 — 39 очков. Тогда «Королевский клуб» занял лишь второе место по итогам чемпионата Испании.

Лучший же результат по очкам (42) при Анчелотти после 17 сыгранных встреч был достигнут в сезоне-2023/2024, а также в турнирах 2014/2015 и 2021/2022 годов.

В следующем туре Ла Лиги «Реал» сыграет на домашнем стадионе с «Севильей».

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