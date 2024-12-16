Фото: болельщики «Манчестер Сити» вывесили огромный баннер, посвящённый Гвардиоле

15 декабря проходил матч 16-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1. Перед матчем болельщики «Манчестер Сити» решили поддержать главного тренера своей команды Хосепа Гвардиолу, разместив на трибуне огромный баннер.

Баннер был растянут практически на всю центральную трибуну «Этихада», на нём был изображён сам Пеп и выражение «больше, чем просто тренер».

Фото: Аккаунт АПЛ в соцсетях

Напомним, подопечные Гвардиолы переживают явный спад. В последних 11 матчах «Манчестер Сити» потерпел поражение восемь раз, дважды сыграл вничью и победил всего в одной игре. Различные СМИ сообщали об ухудшении состояния Гвардиолы на фоне клубных проблем.

Хосеп Гвардиола работает в «Ман Сити» с 2016 года. С тех пор клуб под его руководством выиграл целую россыпь трофеев, в том числе шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника