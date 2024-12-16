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Фото: болельщики «Манчестер Сити» вывесили огромный баннер, посвящённый Гвардиоле

Фото: болельщики «Манчестер Сити» вывесили огромный баннер, посвящённый Гвардиоле
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15 декабря проходил матч 16-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1. Перед матчем болельщики «Манчестер Сити» решили поддержать главного тренера своей команды Хосепа Гвардиолу, разместив на трибуне огромный баннер.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

Баннер был растянут практически на всю центральную трибуну «Этихада», на нём был изображён сам Пеп и выражение «больше, чем просто тренер».

Фото: Аккаунт АПЛ в соцсетях

Напомним, подопечные Гвардиолы переживают явный спад. В последних 11 матчах «Манчестер Сити» потерпел поражение восемь раз, дважды сыграл вничью и победил всего в одной игре. Различные СМИ сообщали об ухудшении состояния Гвардиолы на фоне клубных проблем.

Хосеп Гвардиола работает в «Ман Сити» с 2016 года. С тех пор клуб под его руководством выиграл целую россыпь трофеев, в том числе шесть титулов АПЛ и Лигу чемпионов.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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