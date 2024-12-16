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Шалимов объяснил, почему «Аталанта» не сможет выиграть Серию А — 2024/2025

Шалимов объяснил, почему «Аталанта» не сможет выиграть Серию А — 2024/2025
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Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался об успешной игре итальянской «Аталанты» в текущем сезоне Серии А.

«Аталанта» набрала ход. Тренер давно работает там, смена игроков есть какая‑то, но Гасперини вывел на другой уровень команду.

В Италии, как правило, всегда чемпионство оспаривали три гранда. Если кто‑то из них проваливается, то может взять титул другая команда. «Аталанта»… Посмотрим, в «Наполи» никто не верил даже тогда, когда они с самого начала оторвались. «Интер» здесь по потерянным очкам рядом с «Аталантой». В мае я скудетто в Бергамо представить не могу», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее «Аталанта» выиграла 10 матчей Серии А подряд впервые в своей истории. Команда Гасперини занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков за 16 матчей, и опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на два очка.

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