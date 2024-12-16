Шалимов — о чемпионской гонке в Испании: у «Реала» и «Барселоны» проблемы

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о чемпионской гонке в испанской Ла Лиге.

«Атлетико» ход набрал, у «Реала» и «Барселоны» проблемы. Я ожидал у «Реала» трудности с приходом Мбаппе. Они сейчас играют в два нападающих — до этого так никогда не действовали. В плане игры они где‑то поменялись, кажется, что и самому Мбаппе не так комфортно. Анчелотти пытается всех встроить, но проблемы есть у них пока по игре и результату», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент в турнирной таблице Ла Лиги лидирует «Барселона», у которой 38 очков после 18 матчей. У «Атлетико», который располагается на второй строчке, те же 38 очков при 17 сыгранных встречах. Мадридский «Реал» с 37 очками занимает третье место. У команды Анчелотти также 17 игр.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: