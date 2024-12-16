Бруну Фернандеш обошёл Руни и установил рекорд «Ман Юнайтед» по голам с пенальти в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, отличившийся с пенальти в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», установил клубный рекорд турнира по голам с 11-метровой отметки. Напомним, игра осталась за «красными дьяволами», которые добыли победу с итоговым счётом 2:1.

Таким образом, на счету португальца 21 реализованный пенальти из 25 ударов с «точки» в матчах АПЛ за клуб. Фернандеш по этому показателю обошёл легенду манкунианцев Уэйна Руни, который забил 20 раз с пенальти за «Манчестер Юнайтед», имея при этом 28 попыток.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 16 матчах и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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