Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш обошёл Руни и установил рекорд «Ман Юнайтед» по голам с пенальти в АПЛ

Бруну Фернандеш обошёл Руни и установил рекорд «Ман Юнайтед» по голам с пенальти в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, отличившийся с пенальти в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити», установил клубный рекорд турнира по голам с 11-метровой отметки. Напомним, игра осталась за «красными дьяволами», которые добыли победу с итоговым счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

Таким образом, на счету португальца 21 реализованный пенальти из 25 ударов с «точки» в матчах АПЛ за клуб. Фернандеш по этому показателю обошёл легенду манкунианцев Уэйна Руни, который забил 20 раз с пенальти за «Манчестер Юнайтед», имея при этом 28 попыток.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 16 матчах и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне португалец принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

Материалы по теме
Фото: болельщики «Манчестер Сити» вывесили огромный баннер, посвящённый Гвардиоле

Победители футбольных турниров 2024 года:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android