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Винисиус жестом намекнул фанатам «Райо» на вылет в Сегунду. Президент «пчёл» ответил

Винисиус жестом намекнул фанатам «Райо» на вылет в Сегунду. Президент «пчёл» ответил
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Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пожелал фанатам «Райо Вальекано» вылететь из Ла Лиги после очного дерби в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась вничью — 3:3. Об этом сообщает издание Marca.

Испания — Примера . 17-й тур
14 декабря 2024, суббота. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
3 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Лопес – 4'     2:0 Мумин – 36'     2:1 Вальверде – 39'     2:2 Беллингем – 45'     2:3 Родриго – 56'     3:3 Паласон – 64'    

Когда прозвучал финальный свисток, Винисиус, направляясь к туннелю мадридского стадиона «Кампо де Вальекас», столкнулся с недовольными выкриками фанатов «Райо Вальекано». На эти реплики бразилец ответил демонстративным жестом, показав болельщикам два пальца и движение рукой вниз, добавив: «В Сегунду».

Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса отреагировал на этот жест бразильского вингера: «Такое отношение, как у Винисиуса, неуместно, потому что в конечном итоге он говорит болельщикам таких клубов, как «Райо»: «Переходите во второй дивизион», в то время как для нас пребывание в высшей лиге означает выживание на всех уровнях.

Санкции в сторону нашего клуба? Мы должны пересмотреть эпизоды, потому что люди на трибунах вели себя очень вежливо, но если кто-то, будучи спровоцированным, скажет что-то неподобающее или бросит предмет, это уже неприлично. Но за провокации под санкции попадает «Райо»… В чём наша вина? Это вина клуба?

Мы должны проявлять уважение везде и всегда, потому что желать плохого спортивному миру неправильно. У футболистов должно быть достойное отношение».

После 17 туров мадридский «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Анчелотти набрала 37 очков. «Райо Вальекано», сыгравший 16 матчей, располагается на 13-й строчке с 20 очками.

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