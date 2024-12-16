Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» — «Интер»: во сколько начнётся матч Серии А, где смотреть прямую трансляцию

«Лацио» — «Интер»: во сколько начнётся матч Серии А, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 16 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римский «Лацио» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 16-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент миланский «Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Симоне Индзаги набрала 31 очко после 14 матчей. «Лацио» также имеет в своём активе 31 очко, но клуб провёл на один матч больше. Римляне находятся на пятой строчке.

Материалы по теме
«Лацио» — «Интер». Индзаги охладит пыл римлян
«Лацио» — «Интер». Индзаги охладит пыл римлян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android