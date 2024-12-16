«Лацио» — «Интер»: во сколько начнётся матч Серии А, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 16 декабря, состоится матч 16-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся римский «Лацио» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент миланский «Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Симоне Индзаги набрала 31 очко после 14 матчей. «Лацио» также имеет в своём активе 31 очко, но клуб провёл на один матч больше. Римляне находятся на пятой строчке.