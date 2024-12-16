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Аморим прокомментировал игру Амада Диалло в матче с «Манчестер Сити»

Аморим прокомментировал игру Амада Диалло в матче с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об игре футболиста «красных дьяволов» Амада Диалло в матче с «Манчестер Сити» в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги (2:1).

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«Амад скромный парень. Мы должны быть осторожны с ним, не нужно нагнетать обстановку. Амад может здорово играть на двух позициях, и в такого рода матчах, как с «Ман Сити», его умение продвигать мяч вперёд играет нам на руку», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоялся накануне, 15 декабря. Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.

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