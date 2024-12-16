Тренер «Ромы» Раньери прокомментировал поражение от «Комо»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025 с «Комо» (0:2).

«Я считаю, что это заслуга «Комо». У них было больше желания выиграть игру. Они изменили схему, играя с пятью защитниками. Произошла смена менталитета, и я предупредил своих игроков. Честно говоря, «Комо» всегда был первым на вторых мячах, что нас удивило. Мне жаль, потому что мы играли в свою игру. Мы могли забить во втором тайме, хотя и не были на том же уровне, что и в первом. Игра была на высоте, и я не могу сказать, что ребята не выложились по полной, но у «Комо» было больше желания.

Преданность делу была, но нам нужно было понимать, что борьба продолжается. Мы должны были бить их так же, как они били нас, всегда по справедливости. Они победили благодаря своему желанию. Мы отдали все силы, но этого оказалось недостаточно», — приводит слова Раньери Football Italia.