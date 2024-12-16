«Больше вопрос характера, чем тактики». Сеск Фабрегас высказался о проблемах в игре «Комо»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высказался о большом количестве травм, а также об игре команды.

«Я не люблю говорить об этом, но команда играла очень хорошо, когда мы были на 100% готовы, потом у нас было много травм, которые нас наказали. Сейчас нам не хватает только трёх футболистов. Сердце команды было разорвано травмами. Теперь мы должны постепенно попытаться заново обрести это чувство единства и играть так, как мы играли в первые недели.

Мы пропустили слишком много голов, но странно то, что мы не даём сопернику много шансов, но при этом много пропускаем. В таких ситуациях нельзя винить невезение, нам нужно больше желания играть «на ноль», и это больше вопрос характера, чем тактики», — приводит слова Фабрегаса Football Italia.

На данный момент «Комо» занимает 16-е место в Серии А. Команда набрала 15 очков за 16 матчей.