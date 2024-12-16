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Стефан Лончар назвал лучшего футболиста РПЛ

Стефан Лончар назвал лучшего футболиста РПЛ
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар рассказал, кого считает лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. Он выделил аргентинского хавбека московского «Спартака» Эсекьеля Барко. Также Лончар отметил игру Бителло («Динамо»), Джона Кордобы («Краснодар») и Аббосбека Файзуллаева (ПФК ЦСКА).

«В РПЛ очень много хороших игроков. Если попросите меня выделить одного конкретно, то это Барко из «Спартака». Обсуждали его игру с Алексой Джурасовичем, у Эсекьеля хорошая техника, скорость, он классно ощущает пространство. Ещё мне нравится игра Файзуллаева, Кордобы и Бителло», — приводит слова Стефана Лончара «Матч ТВ».

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