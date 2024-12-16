Индзаги: впечатлён стилем игры «Лацио», они одни из претендентов на победу в Серии А

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче 16-го тура Серии А, а также назвал римлян одними из претендентов на победу в чемпионате.

«Это будет сложный матч, поскольку нам противостоит команда, которая выиграла 16 из 22 официальных матчей в этом сезоне, а когда не побеждала, всё равно играла очень хорошо. Мы должны отдать должное всем: клубу, тренеру и игрокам. Барони делает большие дела, команда организованна, и они играют в действительно хороший футбол. Будет справедливо, если все признают, как хорошо они играют.

В начале сезона я сказал, что это будет очень сбалансированная кампания. По моему мнению, правильно, что мы рассматриваем «Лацио» в гонке за скудетто. Помимо их нынешнего положения, я впечатлён их стилем игры, их организацией, и это ставит их в число претендентов на победу в чемпионате», — приводит слова Индзаги Football Italia.

На данный момент миланский «Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Симоне Индзаги набрала 31 очко после 14 матчей. «Лацио» также имеет в своём активе 31 очко, но клуб провёл на один матч больше. Римляне находятся на пятой строчке.