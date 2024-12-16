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Тренер «Интера» Индзаги рассказал о принципиальности матча с «Лацио»

Тренер «Интера» Индзаги рассказал о принципиальности матча с «Лацио»
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Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги высказался о принципиальности матча с «Лацио», в котором раньше работал. Встреча в рамках 16-го тура Серии А состоится сегодня, 16 декабря, начало в 22:45 мск.

Италия — Серия А . 16-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня матч с «Лацио» никогда не будет таким же, как и другие игры. Думаю, это может быть восьмой раз, когда я с ними встречаюсь, четвёртый на стадионе «Олимпико». Я не забываю пройденный путь, трофеи, которые я выиграл здесь сначала как игрок, а затем на тренерском мостике.

Я благодарю всех моих бывших товарищей по команде и игроков, я думаю о президенте Клаудио Лотито, директоре Игли Таре, обо всех, с кем я работал. Мне повезло быть тренером сначала «Лацио», а сегодня «Интера», клуба, где я очень счастлив, чувствую, что ценю и горжусь тем, что мы делаем», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Индзаги 22 года находился в системе римской команды. Как футболист Симоне один раз выиграл с «Лацио» Серию А, трижды становился обладателем Кубка Италии и один раз выигрывал Суперкубок страны. Также экс-футболист одержал победу с клубом в Суперкубке УЕФА. В качестве тренера Индзаги привёл команду к победе в Кубке и дважды — в Суперкубке Италии.

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