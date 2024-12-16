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«И «Оскар» достаётся...» Хойлунд поддел Уокера после дерби между «МЮ» и «Ман Сити»

«И «Оскар» достаётся...» Хойлунд поддел Уокера после дерби между «МЮ» и «Ман Сити»
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Датский нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд поддел крайнего защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера после игры 16-го тура между «дьяволами» и «горожанами». Под занавес первого тайма между Уокером и Хойлундом произошла стычка, в результате чего английский футболист оказался на газоне.

«Манчестер красный. Блестящая игра! И «Оскар» достаётся...» — написал Хойлунд в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоялся накануне, 15 декабря. Игра проходила на стадионе «Этихад». В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.

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