Кларенс Зеедорф: «Милан» должен набраться терпения, у Фонсеки очень хорошие идеи

Бывший полузащитник и главный тренер «Милана» Кларенс Зеедорф поделился мыслями о выступлениях «россонери» под руководством Паулу Фонсеки.

«У команды слишком много взлётов и падений, трудно сказать со стороны почему. Они прервали эпоху со Стефано Пиоли и Паоло Мальдини, так много всего изменилось, и это требует времени. Клуб должен набраться терпения и поддержать сделанный ими выбор. Команда показала в некоторых играх, что она может это сделать, им просто нужно быть более последовательными сейчас.

Мне не нравятся сравнения с прошлым, потому что это совсем другое поколение игроков и тренеров. Я не знаю их достаточно хорошо, чтобы сказать, кто может быть лидером. Могу сказать, что с точки зрения качества некоторым игрокам нужно поддерживать уровень, но мы все знаем, что этого недостаточно. Нужно ещё и отношение.

Если бы у меня была эта команда, некоторые вещи были бы совершенно другими, поэтому тренер всегда привносит свои идеи. Эта команда знала, чего ожидать от Пиоли, им понадобится время, чтобы понять идеи Фонсеки. И я действительно думаю, что у него очень хорошие идеи», — приводит слова Зеедорфа Football Italia.

«Милан» после 15 матчей набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А.