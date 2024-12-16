Вратарь «Спартака» Селихов опубликовал совместное видео с Соболевым из отпуска

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов опубликовал в соцсетях видео из отпуска. На ролике запечатлено, как вратарь красно-белых играет в футбольную игру с бывшим одноклубником Александром Соболевым. Ранее они вместе выступали за «Спартак», но летом 2024 года Соболев решился на скандальный переход в «Зенит». Однако это, похоже, не повлияло на дружеские отношения футболистов.

Отметим, что фанаты в комментариях негативно восприняли этот пост Селихова, как и в целом негативно отреагировали на переход Соболева в «Зенит». За первую часть сезона РПЛ в составе новой команды Александр не совершил ни одного результативного действия.