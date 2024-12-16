Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Спартака» Селихов опубликовал совместное видео с Соболевым из отпуска

Вратарь «Спартака» Селихов опубликовал совместное видео с Соболевым из отпуска
Комментарии

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов опубликовал в соцсетях видео из отпуска. На ролике запечатлено, как вратарь красно-белых играет в футбольную игру с бывшим одноклубником Александром Соболевым. Ранее они вместе выступали за «Спартак», но летом 2024 года Соболев решился на скандальный переход в «Зенит». Однако это, похоже, не повлияло на дружеские отношения футболистов.

Отметим, что фанаты в комментариях негативно восприняли этот пост Селихова, как и в целом негативно отреагировали на переход Соболева в «Зенит». За первую часть сезона РПЛ в составе новой команды Александр не совершил ни одного результативного действия.

Материалы по теме
«Когда Соболев начнёт забивать, будут на руках носить». Бояринцев — о первой части РПЛ
Эксклюзив
«Когда Соболев начнёт забивать, будут на руках носить». Бояринцев — о первой части РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android