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Эдуард Мор: по времяпрепровождению Соболева и Селихова вопросов быть не может

Эдуард Мор: по времяпрепровождению Соболева и Селихова вопросов быть не может
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Ветеран «Спартака» Эдуард Мор рассказал, как относится к тому, что вратарь красно-белых Александр Селихов проводит время в отпуске с перешедшим в «Зенит» Александром Соболевым.

«Каждый может проводить свой отпуск с тем, с кем он хочет. Отношения между футболистами не зависят от того, кто куда перешёл. Никаких вопросов быть не может по времяпрепровождению Селихова и Соболева. Может, у них жёны дружат, а футболисты вместе с ними пошли встретиться (смеётся). Но есть ли смысл что-то выкладывать? Я бы не осуждал такое вне футбольного поля. Но, наверное, в таком контексте я бы не стал что-то выкладывать.

Надо понимать, что фанаты — люди, которые в первую очередь руководствуются эмоциями. Для меня в этой истории нет абсолютно ничего плохого. Но есть горящие головы, для которых это важно. Некоторые вещи могут сказаться на тебе в негативном ключе. Часть болельщиков будет плохо относиться к Селихову», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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