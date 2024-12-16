Эдуард Мор: по времяпрепровождению Соболева и Селихова вопросов быть не может

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор рассказал, как относится к тому, что вратарь красно-белых Александр Селихов проводит время в отпуске с перешедшим в «Зенит» Александром Соболевым.

«Каждый может проводить свой отпуск с тем, с кем он хочет. Отношения между футболистами не зависят от того, кто куда перешёл. Никаких вопросов быть не может по времяпрепровождению Селихова и Соболева. Может, у них жёны дружат, а футболисты вместе с ними пошли встретиться (смеётся). Но есть ли смысл что-то выкладывать? Я бы не осуждал такое вне футбольного поля. Но, наверное, в таком контексте я бы не стал что-то выкладывать.

Надо понимать, что фанаты — люди, которые в первую очередь руководствуются эмоциями. Для меня в этой истории нет абсолютно ничего плохого. Но есть горящие головы, для которых это важно. Некоторые вещи могут сказаться на тебе в негативном ключе. Часть болельщиков будет плохо относиться к Селихову», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.