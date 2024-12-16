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В соцсетях появилось видео со смеющимся над поражением «Барсы» игроком «Реала» Рюдигером

В соцсетях появилось видео со смеющимся над поражением «Барсы» игроком «Реала» Рюдигером
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В социальной сети X (ранее Twitter) появилось видео со смеющимся над поражением «Барселоны» от «Леганеса» центральным защитником мадридского «Реала» Антонио Рюдигером.

Испания — Примера . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 1
Леганес
Леганес
0:1 Гонсалес – 4'    

Игра 17-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Леганесом» состоялась в ночь с 15 на 16 декабря. Матч прошёл на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). «Леганес» одержал победу со счётом 1:0.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков за 18 матчей. У «Реала» 37 очков, но «сливочные» провели на одну игру меньше.

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