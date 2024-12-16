В соцсетях появилось видео со смеющимся над поражением «Барсы» игроком «Реала» Рюдигером

В социальной сети X (ранее Twitter) появилось видео со смеющимся над поражением «Барселоны» от «Леганеса» центральным защитником мадридского «Реала» Антонио Рюдигером.

Игра 17-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Леганесом» состоялась в ночь с 15 на 16 декабря. Матч прошёл на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания). «Леганес» одержал победу со счётом 1:0.

По состоянию на сегодняшний день «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 38 очков за 18 матчей. У «Реала» 37 очков, но «сливочные» провели на одну игру меньше.