Объявлены кандидаты на звание лучшего футболиста РПЛ в ноябре и декабре

Российская Премьер-Лига объявила кандидатов на звание лучшего футболиста в ноябре и декабре. На награду номинированы пять игроков. В их число вошли:

Манфред Угальде , «Спартак» (5 матчей, 9 голов, 2 результативные передачи);

, «Спартак» (5 матчей, 9 голов, 2 результативные передачи); Максим Осипенко , «Ростов» (5 матчей, 4 гола, 1 результативная передача);

, «Ростов» (5 матчей, 4 гола, 1 результативная передача); Мирлинд Даку , «Рубин» (5 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи);

, «Рубин» (5 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи); Эсекьель Барко , «Спартак» (5 матчей, 3 гола, 1 результативная передача);

, «Спартак» (5 матчей, 3 гола, 1 результативная передача); Николай Комличенко, «Ростов» (5 матчей, 2 гола, 3 результативные передачи).

Стоит отметить, что обладатель награды лучшему футболисту РПЛ в ноябре и декабре будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков.