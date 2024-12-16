Объявлены кандидаты на звание лучшего футболиста РПЛ в ноябре и декабре
Российская Премьер-Лига объявила кандидатов на звание лучшего футболиста в ноябре и декабре. На награду номинированы пять игроков. В их число вошли:
- Манфред Угальде, «Спартак» (5 матчей, 9 голов, 2 результативные передачи);
- Максим Осипенко, «Ростов» (5 матчей, 4 гола, 1 результативная передача);
- Мирлинд Даку, «Рубин» (5 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи);
- Эсекьель Барко, «Спартак» (5 матчей, 3 гола, 1 результативная передача);
- Николай Комличенко, «Ростов» (5 матчей, 2 гола, 3 результативные передачи).
Стоит отметить, что обладатель награды лучшему футболисту РПЛ в ноябре и декабре будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков.
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