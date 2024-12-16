Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены кандидаты на звание лучшего футболиста РПЛ в ноябре и декабре

Объявлены кандидаты на звание лучшего футболиста РПЛ в ноябре и декабре
Комментарии

Российская Премьер-Лига объявила кандидатов на звание лучшего футболиста в ноябре и декабре. На награду номинированы пять игроков. В их число вошли:

  • Манфред Угальде, «Спартак» (5 матчей, 9 голов, 2 результативные передачи);
  • Максим Осипенко, «Ростов» (5 матчей, 4 гола, 1 результативная передача);
  • Мирлинд Даку, «Рубин» (5 матчей, 3 гола, 2 результативные передачи);
  • Эсекьель Барко, «Спартак» (5 матчей, 3 гола, 1 результативная передача);
  • Николай Комличенко, «Ростов» (5 матчей, 2 гола, 3 результативные передачи).

Стоит отметить, что обладатель награды лучшему футболисту РПЛ в ноябре и декабре будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, телеэкспертов и болельщиков.

Материалы по теме
5 лучших футболистов РПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году
Истории
5 лучших футболистов РПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android