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Мор: если у Селихова есть бешеное желание быть первым номером, можно уйти из «Спартака»

Мор: если у Селихова есть бешеное желание быть первым номером, можно уйти из «Спартака»
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Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался о положении голкипера Александра Селихова в московской команде. В этом сезоне он пребывает в статусе второго вратаря красно-белых.

«Селихов — сильный вратарь. Он периодически выигрывал борьбу у Максименко. Но я сторонник того, чтобы в команде был ярко выраженный первый номер. Максименко по делу выиграл конкуренцию. В этом смысле всё объяснимо и по-спортивному. Когда Селихов выглядел лучше, он играл. Он не перестаёт быть сильным вратарём. Если у него есть бешеное желание быть первым номером, ему можно уйти. Если его устраивает роль второго номера «Спартака», команде от этого хорошо. Есть два сильных вратаря — можно по поводу вратарской линии не волноваться. Здесь весь вопрос в том, чего хочет сам Селихов», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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