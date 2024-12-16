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Кечинов: не вижу ничего плохого в том, что Селихов дружит с Соболевым

Кечинов: не вижу ничего плохого в том, что Селихов дружит с Соболевым
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, как относится к тому, что вратарь красно-белых Александр Селихов проводит время в отпуске с перешедшим в «Зенит» нападающим Александром Соболевым.

«А что здесь такого? Это личное время Селихова. Просто сейчас мы живём в таком мире, где напоказ абсолютно всё: любовь, дружба и всё остальное. В наше время такого не было. Мне сложно сказать, для чего это выкладывается. Но я не вижу ничего плохого в том, что Селихов дружит с Соболевым и показывает это», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее 27-летний Соболев играл в «Спартаке».

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