Кобнан: «Краснодар» стал ментально сильнее, мы провели шикарный год

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид подвёл итоги года для команды, а также поделился эмоциями от лидерства в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после первой части чемпионата.

«Считаю, что мы провели шикарный год — были и взлёты, и падения. Команда точно стала ментально сильнее, мы рады, что завершили первую часть лидерами таблицы. Впереди нас ждёт долгий путь», — приводит слова Кобнана «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).