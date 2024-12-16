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Кобнан: «Краснодар» стал ментально сильнее, мы провели шикарный год

Кобнан: «Краснодар» стал ментально сильнее, мы провели шикарный год
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид подвёл итоги года для команды, а также поделился эмоциями от лидерства в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после первой части чемпионата.

«Считаю, что мы провели шикарный год — были и взлёты, и падения. Команда точно стала ментально сильнее, мы рады, что завершили первую часть лидерами таблицы. Впереди нас ждёт долгий путь», — приводит слова Кобнана «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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