Аморим: победа над «Манчестер Сити» имеет большое значение для наших фанатов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что победа над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги была очень важна для болельщиков «красных дьяволов».

«Для всех нас это всего лишь три очка. Нам ещё многое предстоит сделать, но эта победа имеет большое значение для наших болельщиков. Они знают, что наша команда должна побеждать в таких матчах. Так что я понимаю, почему они рады», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоялся накануне, 15 декабря. Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.