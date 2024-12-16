Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим: победа над «Манчестер Сити» имеет большое значение для наших фанатов

Аморим: победа над «Манчестер Сити» имеет большое значение для наших фанатов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что победа над «Манчестер Сити» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги была очень важна для болельщиков «красных дьяволов».

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гвардиол – 36'     1:1 Фернандеш – 88'     1:2 Диалло – 90'    

«Для всех нас это всего лишь три очка. Нам ещё многое предстоит сделать, но эта победа имеет большое значение для наших болельщиков. Они знают, что наша команда должна побеждать в таких матчах. Так что я понимаю, почему они рады», — приводит слова Аморима официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоялся накануне, 15 декабря. Игра проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место, заработав 22 очка.

Материалы по теме
«И «Оскар» достаётся...» Хойлунд поддел Уокера после дерби между «МЮ» и «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android