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Форвард «Милана» Леау: даже если бы мы играли с «Дженоа» ещё 30 минут, то мы бы не забили

Форвард «Милана» Леау: даже если бы мы играли с «Дженоа» ещё 30 минут, то мы бы не забили
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Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау прокомментировал ничейный результат матча 16-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (0:0).

Италия — Серия А . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
0 : 0
Дженоа
Генуя

— Вы осознаёте, что потеряли очень важные очки для турнирной таблицы?
— Да, конечно. Даже тренер сказал нам, что это важная игра. Мы на поле тоже должны это понимать, что каждая игра должна быть как финал. Сегодня нам не хватало настроя, но это одна из тех игр, когда даже если бы мы играли ещё 30 минут, то мы бы всё равно не забили. Мы не можем больше терять очки, иначе будет сложно, — приводит слова Леау Milan News.

«Милан» после этого матча набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с 16 очками после 16 сыгранных встреч находится на 13-й строчке. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Аталанта», в активе которой 37 очков после 16 матчей.

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