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Сеск Фабрегас прокомментировал победу «Комо» в матче с «Ромой»

Сеск Фабрегас прокомментировал победу «Комо» в матче с «Ромой»
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал победу в матче 16-го тура Серии А с «Ромой» (2:0).

Италия — Серия А . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 0
Рома
Рим
1:0 Габриеллони – 90+3'     2:0 Пас – 90+7'    

«Парни и город заслужили такой вечер. Мы — «Комо», и чтобы добиться результата против таких команд, нам нужно делать больше, чем они. Будут матчи, в которых мы будем играть так, как сегодня, и проиграем, нам нужно понять, какой у нас стандарт.

Сегодня вечер, который заслужил город, мы должны создавать такую ​​атмосферу каждую неделю. Тот, кто приходит сюда, должен иметь уважение и сражаться лицом к лицу, зная, что это будет трудно. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Фабрегаса журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

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