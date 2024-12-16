Сеск Фабрегас прокомментировал победу «Комо» в матче с «Ромой»
Поделиться
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал победу в матче 16-го тура Серии А с «Ромой» (2:0).
Италия — Серия А . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 0
Рома
Рим
1:0 Габриеллони – 90+3' 2:0 Пас – 90+7'
«Парни и город заслужили такой вечер. Мы — «Комо», и чтобы добиться результата против таких команд, нам нужно делать больше, чем они. Будут матчи, в которых мы будем играть так, как сегодня, и проиграем, нам нужно понять, какой у нас стандарт.
Сегодня вечер, который заслужил город, мы должны создавать такую атмосферу каждую неделю. Тот, кто приходит сюда, должен иметь уважение и сражаться лицом к лицу, зная, что это будет трудно. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Фабрегаса журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 декабря 2024
-
11:52
-
11:46
-
11:40
-
11:35
-
11:35
-
11:29
-
11:29
-
11:14
-
11:12
-
10:54
-
10:50
-
10:36
-
10:35
-
10:15
-
10:06
-
09:56
-
09:52
-
09:48
-
09:39
-
09:33
-
09:30
-
09:15
-
08:47
-
08:28
-
08:20
-
07:54
-
07:33
-
07:21
-
06:47
-
06:40
-
06:30
-
06:17
-
06:02
-
05:55
-
05:47