Сеск Фабрегас прокомментировал победу «Комо» в матче с «Ромой»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал победу в матче 16-го тура Серии А с «Ромой» (2:0).

«Парни и город заслужили такой вечер. Мы — «Комо», и чтобы добиться результата против таких команд, нам нужно делать больше, чем они. Будут матчи, в которых мы будем играть так, как сегодня, и проиграем, нам нужно понять, какой у нас стандарт.

Сегодня вечер, который заслужил город, мы должны создавать такую ​​атмосферу каждую неделю. Тот, кто приходит сюда, должен иметь уважение и сражаться лицом к лицу, зная, что это будет трудно. Мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Фабрегаса журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.