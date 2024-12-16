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Павел Погребняк высказался о неудачных результатах «Манчестер Сити»

Павел Погребняк высказался о неудачных результатах «Манчестер Сити»
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Экс-нападающий «Рединга» и «Фулхэма» Павел Погребняк высказался о кризисе «Манчестер Сити».

— В чём причины кризиса «Манчестер Сити»?
— Вот именно, что мы не видим причины. Поэтому для всех это неожиданно. Непонятно, как в одно мгновение команда перестала выигрывать. «Манчестер Сити» выиграл один из 11 последних матчей. Причина точно не в Родри, потому что один игрок не может повлиять на игру команды. Гвардиола будет разбираться. Ситуация непростая, — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. Накануне «горожане» проиграли в дерби «Манчестер Юнайтед» (1:2), который идёт на 12-м месте.

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