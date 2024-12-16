Медведев прокомментировал слова Петржелы про возможное увольнение Семака из «Зенита»

Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал слова экс‑тренера сине‑бело‑голубых Властимила Петржелы про возможное увольнение главного тренера команды Сергея Семака.

«Глубокоуважаемый в «Зените» Властимил Петржела, похоже, не прочитал, либо не понял ни в первый раз, ни во второй раз. Поэтому специально для уважаемого Властимила повторяю третий раз: контракт Сергея Семака с «Зенитом» заключён и будет действовать до конца сезона‑2029/2030», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).