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Медведев прокомментировал слова Петржелы про возможное увольнение Семака из «Зенита»

Медведев прокомментировал слова Петржелы про возможное увольнение Семака из «Зенита»
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Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал слова экс‑тренера сине‑бело‑голубых Властимила Петржелы про возможное увольнение главного тренера команды Сергея Семака.

«Глубокоуважаемый в «Зените» Властимил Петржела, похоже, не прочитал, либо не понял ни в первый раз, ни во второй раз. Поэтому специально для уважаемого Властимила повторяю третий раз: контракт Сергея Семака с «Зенитом» заключён и будет действовать до конца сезона‑2029/2030», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В нижней части таблицы расположились «Оренбург» (восемь очков), «Ахмат» (13 очков), воронежский «Факел» (14 очков) и «Химки» (16 очков).

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