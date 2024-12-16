Погребняк: возможно, история Гвардиолы и «Манчестер Сити» начинает подходить к концу

Экс-нападающий «Рединга» и «Фулхэма» Павел Погребняк допустил, что «Манчестер Сити» может уволить Хосепа Гвардиолу на фоне неубедительных результатов.

— Нет ощущения, что история Гвардиолы и «Манчестер Сити» начинает подходить к концу?

— Возможно. Вчерашний матч с «Манчестер Юнайтед» тому доказательство. До 87-й минуты вести 1:0 без шансов для соперника, а потом проиграть такое дерби… Действительно что-то происходит между ними. Мне очень хочется, чтобы Гвардиола выправил ситуацию. Человек с таким статусом и именем должен работать в АПЛ, — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. Накануне «горожане» проиграли в дерби «Манчестер Юнайтед» (1:2), который идёт на 12-м месте.