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Погребняк: возможно, история Гвардиолы и «Манчестер Сити» начинает подходить к концу

Погребняк: возможно, история Гвардиолы и «Манчестер Сити» начинает подходить к концу
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Экс-нападающий «Рединга» и «Фулхэма» Павел Погребняк допустил, что «Манчестер Сити» может уволить Хосепа Гвардиолу на фоне неубедительных результатов.

— Нет ощущения, что история Гвардиолы и «Манчестер Сити» начинает подходить к концу?
— Возможно. Вчерашний матч с «Манчестер Юнайтед» тому доказательство. До 87-й минуты вести 1:0 без шансов для соперника, а потом проиграть такое дерби… Действительно что-то происходит между ними. Мне очень хочется, чтобы Гвардиола выправил ситуацию. Человек с таким статусом и именем должен работать в АПЛ, — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. Накануне «горожане» проиграли в дерби «Манчестер Юнайтед» (1:2), который идёт на 12-м месте.

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