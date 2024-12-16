Бензема может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона — Relevo

36-летний французский нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема рассматривает вариант в с завершением карьеры по окончании нынешнего сезона, сообщает Relevo.

По информации источника, Карим ещё не принял окончательного решения, но признаёт симптомы, подталкивающие его к этому размышлению. При этом в саудовском клубе ожидают, что француз доиграет до окончания контракта в 2026 году. Также отмечается, что Бензема уже договорился с «Реалом» о должности посла клуба.

36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.