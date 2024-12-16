Кобнан: цель «Краснодара» в этом сезоне — чемпионство, верю, что нам это по силам

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид заявил, что верит в победу «быков» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Наша цель в этом сезоне — чемпионство, мы хотим этого. Верю, что нам по силам это сделать. В прошлом сезоне мы были близки к этому», — приводит слова Кобнана «РБ Спорт».

Нигерийский форвард провёл в нынешнем сезоне 21 матч в составе «Краснодара», он забил два гола и отдал три результативные передачи.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак», имеющий в своём активе 37 набранных очков.