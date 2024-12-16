Игрок «Акрона» Лончар: РПЛ — сильная лига, хочу показать себя здесь в наилучшем свете

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

«РПЛ — сильная лига, я не хочу поиграть здесь немного и отправиться домой. Хочу показать себя в наилучшем свете, сделать максимум как футболист», — приводит слова Лончара «Матч ТВ».

Лончару 28 лет. К «Акрону» черногорский футболист присоединился прошлым летом. Действующий контракт Стефана с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лончара в € 1,5 млн.