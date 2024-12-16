Камоцци объяснил, с чем связан спад «Манчестер Сити» в этом сезоне

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о кризисе «Манчестер Сити».

«Я считаю, что у «Сити» физиологический спад, который обусловлен несколькими аспектами. Во-первых, в команде много травмированных игроков. Сложно проводить столько матчей без ключевых игроков, таких как Родри, играть практически с одним составом. Во-вторых, игроки стали меньше слушать Гвардиолу, потому что работают с ним уже много лет.

Ну и последнее — отсутствие стимулов. Когда они выиграли практически всё, сложно мотивировать игроков всегда выкладываться на все сто», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Манчестер Сити» набрал 27 очков в 16 матчах и располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ. Накануне «горожане» проиграли в дерби «Манчестер Юнайтед» (1:2), который идёт на 12-м месте.