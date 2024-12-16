Мостовой: не исключаю, что возглавлю «Спартак», — я жду предложения уже 15 лет

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой признался, что 15 лет назад ждал и продолжает ждать до сих пор предложения о тренерской работе в московском клубе. Он допускает, что однажды возглавит красно-белых. По словам Мостового, «Спартак» — особенный клуб для него, поэтому он бы с удовольствием занял тренерский мостик команды.

«Могу ли представить, что однажды приду в «Спартак» в качестве тренера? Я до сих пор вспоминаю интервью, которое давал, когда вернулся в Россию в 2010 году. Я говорил, что хочу остаться в российском футболе. Я и 15 лет назад ждал предложения от красно-белых, и до сих пор жду. Но сейчас уже с юмором отвечаю, что не судьба, наверное (смеётся). Хотя по-прежнему не исключаю того, что однажды возглавлю «Спартак». С удовольствием! Этот клуб всегда будет особенным для меня», – приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Стоит отметить, что недавно Мостовой проходил тренерскую стажировку в другом московском клубе — «Динамо». Изначально он договорился о стажировке в «Спартаке». Однако красно-белые потом отказались от сотрудничества со специалистом. Причина — критические комментарии Мостового в СМИ в адрес «Спартака».