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Фабрегас: Деле Алли мог бы потренироваться в «Комо» после Рождества

Фабрегас: Деле Алли мог бы потренироваться в «Комо» после Рождества
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Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал присутствие экс-футболиста «Тоттенхэма» Деле Алли на трибунах во время победного матча 16-го тура Серии А с «Ромой» (2:0).

Италия — Серия А . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 0
Рома
Рим
1:0 Габриеллони – 90+3'     2:0 Пас – 90+7'    

«Деле Алли присутствовал на трибунах? Я встретил его вчера, сегодня не хочу об этом говорить. Он мог бы потренироваться с нами после Рождества, но только для того, чтобы восстановить форму», — приводит слова Фабрегаса журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Алли не играет в официальных матчах почти два года из-за травмы. Ранее полузащитник заявил, что планирует принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Напомним, последним клубом Алли был «Эвертон». Его контракт с клубом истёк летом 2024 года. Ранее футболист также выступал за «Бешикташ» и «Тоттенхэм». Также на его счету 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.

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