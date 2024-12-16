Фабрегас: Деле Алли мог бы потренироваться в «Комо» после Рождества

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал присутствие экс-футболиста «Тоттенхэма» Деле Алли на трибунах во время победного матча 16-го тура Серии А с «Ромой» (2:0).

«Деле Алли присутствовал на трибунах? Я встретил его вчера, сегодня не хочу об этом говорить. Он мог бы потренироваться с нами после Рождества, но только для того, чтобы восстановить форму», — приводит слова Фабрегаса журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Алли не играет в официальных матчах почти два года из-за травмы. Ранее полузащитник заявил, что планирует принять участие в чемпионате мира по футболу 2026 года.

Напомним, последним клубом Алли был «Эвертон». Его контракт с клубом истёк летом 2024 года. Ранее футболист также выступал за «Бешикташ» и «Тоттенхэм». Также на его счету 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.