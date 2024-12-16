Бышовец: третье место «Спартака» — результат работы Станковича

Известный российский тренер Анатолий Бышовец высказался об игре и результатах московского «Спартака» в первой части нынешнего сезона РПЛ.

«У Станковича была непростая ситуация, когда в короткий промежуток времени было необходимо создать атмосферу в команде. Но его профессиональные и человеческие качества сделали своё дело. Он объединил команду. Мы видели, какие отношения между игроками и тренером.

Думаю, немаловажный фактор, что «Спартак» сумел определиться с основным составом. Организация игры носила атакующий характер. В этом было преимущество. Были проблемы с обороной, особенно в центральной зоне. Но третье место — результат работы Станковича. Ему удалось раскрыть возможности игроков. Чувствуется, что он сумел определить главные пути развития команды», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.