«Это зашквар!» Болельщики «Спартака» жёстко раскритиковали Селихова за дружбу с Соболевым

Накануне вратарь «Спартака» Александр Селихов в своих соцсетях опубликовал совместное видео с перешедшим в «Зенит» Александром Соболевым. На ролике они играют в футбольную игру, в которой голкипер оказался сильнее своего экс-одноклубника.

Это видео вызвало огромный резонанс у болельщиков «Спартака». Пост Селихова набрал вдвое больше просмотров, чем среднестатистическая публикация в его телеграм-канале. Также под видео менее чем за сутки набралось около 120 комментариев — большинство из них с негативом в адрес Селихова, который проводит отпуск с «предателем» (цитата болельщиков). Большинство комментариев мы не можем привести из-за нецензурной лексики в них, поэтому представляем вашему вниманию некоторые цензурные сообщения фанатов «Спартака»:

«Надеюсь, зимой найдут нового вратаря»;

«Саня, всё понимаю, но какой совместный отдых с бомжом? Он предал клуб!»;

«Саша, прекрасно понимаю, что вы вне поля друзья и всё такое, но зачем провоцировать болел? Ты ведь знаешь или точно догадываешься, как к этому персонажу относится 99% болел „Спартака“;

«Селихов, ты реально глупый человек, раз выложил видео с ним»;

«Очень надеюсь, что ты уйдёшь из „Спартака“ зимой. Выкладывать видео с бомжом, который кинул клуб, — это зашквар»;

«Было у отца четыре сына. Двое умных, третий — Селихов, а четвёртый — Соболев».