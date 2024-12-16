Кечинов: «Спартаку» нужно сохранить Селихова — это опытный и мастеровитый вратарь

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о положении голкипера Александра Селихова в московской команде. В этом сезоне он пребывает в статусе второго вратаря красно-белых.

«Думаю, Селихова не устраивает нынешняя ситуация в «Спартаке». Это опытный и мастеровитый вратарь. Его не устраивает, что он сидит на скамейке. Он думает уйти в другую команду — может быть, она не будет претендовать на что-то серьёзное, но Селихов будет постоянно играть. «Спартаку» же нужно удержать Селихова, потому что если, не дай бог, что-то случится с Максименко, будет опытный и мастеровитый вратарь. Если Селихов будет постоянно играть, то вновь обретёт уверенность и будет играть как и раньше. К любому развитию нужно быть готовым. Многое зависит от самого Селихова», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.