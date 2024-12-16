Кафанов рассказал, кто является первым вратарём сборной России на сегодняшний день

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, кто является первым голкипером национальной команды на сегодняшний день.

«Матвей (Сафонов. — Прим. «Чемпионата») на сегодняшний день номер один. Остальная четвёрка – Саша Максименко, Андрей Лунёв, Женя Латышонок и Илья Лантратов – тоже в основной обойме сборной. Каждый из них может занять место в воротах в любом матче, и не исключаю, что появятся ещё новые имена», — приводит слова Кафанова Metaratings.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).