«Я готов работать во Франции!» Мостовой объяснил, чем он лучше Абаскаля

Бывший футболист сборной России и французского «Страсбурга» Александр Мостовой заявил о готовности работать тренером в чемпионате Франции. Он сравнил себя с Гильермо Абаскалем, который приезжал работать в Россию «без знания русского языка и футбола». Мостовой подчеркнул, что он неплохо знает французский язык.

«Я хорошо изучил французский язык, потому что жил один и мне ничего другого не оставалось. Потом у меня жена была француженка, сын родился во Франции. Так что я готов поработать тренером в чемпионате Франции. Тем более в наше время, когда есть помощники, переводчики. В Россию же приезжает Гильермо Абаскаль тренировать, не зная ни русского языка, ни футбола», – приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Мостовой проходит обучение на тренера. Ранее у него состоялась тренерская стажировка в московском «Динамо». Представители бело-голубых высоко высказывались в СМИ о тренерских задатках Мостового.