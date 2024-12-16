Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я готов работать во Франции!» Мостовой объяснил, чем он лучше Абаскаля

«Я готов работать во Франции!» Мостовой объяснил, чем он лучше Абаскаля
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России и французского «Страсбурга» Александр Мостовой заявил о готовности работать тренером в чемпионате Франции. Он сравнил себя с Гильермо Абаскалем, который приезжал работать в Россию «без знания русского языка и футбола». Мостовой подчеркнул, что он неплохо знает французский язык.

«Я хорошо изучил французский язык, потому что жил один и мне ничего другого не оставалось. Потом у меня жена была француженка, сын родился во Франции. Так что я готов поработать тренером в чемпионате Франции. Тем более в наше время, когда есть помощники, переводчики. В Россию же приезжает Гильермо Абаскаль тренировать, не зная ни русского языка, ни футбола», – приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, сейчас Мостовой проходит обучение на тренера. Ранее у него состоялась тренерская стажировка в московском «Динамо». Представители бело-голубых высоко высказывались в СМИ о тренерских задатках Мостового.

Материалы по теме
Мостовой: не исключаю, что возглавлю «Спартак», — я жду предложения уже 15 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android