Форвард «Локо» Воробьёв похвастался убитыми на охоте зайцами. Его раскритиковали фанаты

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сделал неоднозначную публикацию в соцсетях. Он поделился результатами своей поездки на охоту, разместив фото с 11 убитыми зайцами. На снимке Воробьёв с ружьём стоит около кучи мёртвых животных и показывает большой палец вверх.

Посмотреть жёсткое фото футболиста «Локомотива» можно в телеграм-канале «Чемпионата». Мы не можем разместить фото на сайте по этическим причинам и предупреждаем, что данный снимок не для впечатлительных людей.

Болельщики в комментариях разделились на три лагеря. Одни защищают увлечение Воробьёва, вторые осуждают его, а третьи не понимают, зачем хвастаться такими вещами в публичном поле. Вот некоторые из комментариев пользователей в соцсетях:

«Лучше бы голы забивал и тренировался усердно»;

«Убийства ради развлечения — это мерзко. Пусть собираются охотниками и стреляют друг в друга»;

«Это явно традиция либо в семье либо конкретно его, осуждать за это можно, конечно, но вы бы лучше на реальное живодёрство внимание обращали, а не на охоту раз в 3 года».

Напомним, в текущем сезоне Воробьёв провёл за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах и забил в них пять голов.