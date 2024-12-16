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Форвард «Локо» Воробьёв похвастался убитыми на охоте зайцами. Его раскритиковали фанаты

Форвард «Локо» Воробьёв похвастался убитыми на охоте зайцами. Его раскритиковали фанаты
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Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сделал неоднозначную публикацию в соцсетях. Он поделился результатами своей поездки на охоту, разместив фото с 11 убитыми зайцами. На снимке Воробьёв с ружьём стоит около кучи мёртвых животных и показывает большой палец вверх.

Посмотреть жёсткое фото футболиста «Локомотива» можно в телеграм-канале «Чемпионата». Мы не можем разместить фото на сайте по этическим причинам и предупреждаем, что данный снимок не для впечатлительных людей.

Болельщики в комментариях разделились на три лагеря. Одни защищают увлечение Воробьёва, вторые осуждают его, а третьи не понимают, зачем хвастаться такими вещами в публичном поле. Вот некоторые из комментариев пользователей в соцсетях:

  • «Лучше бы голы забивал и тренировался усердно»;
  • «Убийства ради развлечения — это мерзко. Пусть собираются охотниками и стреляют друг в друга»;
  • «Это явно традиция либо в семье либо конкретно его, осуждать за это можно, конечно, но вы бы лучше на реальное живодёрство внимание обращали, а не на охоту раз в 3 года».

Напомним, в текущем сезоне Воробьёв провёл за «Локомотив» 24 матча во всех турнирах и забил в них пять голов.

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