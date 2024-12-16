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Футболист «Акрона» Лончар: иногда спрашиваю у Дзюбы, откуда у него столько сил шутить

Футболист «Акрона» Лончар: иногда спрашиваю у Дзюбы, откуда у него столько сил шутить
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Стефан Лончар высказался об одноклубнике, нападающем Артёме Дзюбе. Российский форвард стал игроком «Акрона» в середине сентября этого года.

— Что можете сказать о Дзюбе как о футболисте и человеке?
— Сложно сказать что‑то про человека, о котором все знают. С тех пор, как Артем пришёл, он поднял психологическое состояние команды. Шутками раскрепостил нас в хорошем смысле. Я иногда спрашиваю у него, откуда столько сил шутить и энергично себя вести (смеётся). Я не могу его остановить, да и никто не может. Безусловно, это плюс для команды, — приводит слова Лончара «Матч ТВ».

Лончару 28 лет. К «Акрону» черногорский футболист присоединился прошлым летом. Действующий контракт Стефана с российским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал шесть результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лончара в € 1,5 млн.

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