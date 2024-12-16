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В «Байере» выступили с заявлением о переговорах по новому контракту Флориана Вирца

В «Байере» выступили с заявлением о переговорах по новому контракту Флориана Вирца
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Представитель леверкузенского «Байера» прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Флориана Вирца. Ранее стало известно, что игрок может продлить контракт с клубом и отказаться от трансфера в летнее трансферное окно как минимум на год. Действующее соглашение Вирца истекает летом 2027-го

«Байер» на протяжении многих лет поддерживает очень доверительные и тесные отношения с Флорианом Вирцем и его семьёй. Контрактные вопросы обсуждаются исключительно между руководством «Байера» и семьёй Вирца. Если что-то изменится в текущей контрактной ситуации, клуб, конечно же, сообщит об этом по согласованию с семьёй Вирц. Мы просим вас с пониманием отнестись к тому, что мы не будем давать дальнейших комментариев на эту тему», — приводит слова представителя клуба журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

В текущем сезоне Флориан Вирц провёл за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

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