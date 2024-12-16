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Анатолий Бышовец рассказал, какие позиции стоит усилить «Спартаку» зимой

Анатолий Бышовец рассказал, какие позиции стоит усилить «Спартаку» зимой
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Бывший тренер сборной СССР Анатолий Бышовец рассказал, какие позиции стоит усилить московскому «Спартаку» в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Нужно продублировать отдельные позиции. Думаю, прежде всего надо подумать об обороне. Также средняя линия требует универсального игрока, который умеет созидать и связывать взаимодействие средней линии с атакой. Остальное же на усмотрение главного тренера», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Спартак» набрал 37 очков в 18 матчах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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