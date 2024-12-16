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В «Чайке» отреагировали на информацию об интересе «Крыльев» к тренеру команды Калешину

В «Чайке» отреагировали на информацию об интересе «Крыльев» к тренеру команды Калешину
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Спортивный директор «Чайки» Андрей Михеев отреагировал на слухи о том, что главный тренер команды Евгений Калешин может отправиться работать в самарские «Крылья Советов». В клубе уверены, что специалист останется в «Чайке».

«Никаких разговоров о возможном уходе не было, это всё слухи. У Калешина контракт, он продолжает работу в «Чайке». Я понимаю, что Евгений Игоревич — качественный и квалифицированный специалист. Мы не зря его выбирали, угадали с ним. Скорее всего, на него есть спрос, но у него контракт, и он продолжает работать», — сказал Михеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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