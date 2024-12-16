Объявлена дата проведения исполкома РФС

Заседание исполкома Российского футбольного союза пройдёт 20 декабря, об этом сообщает официальный сайт организации. Начало мероприятия — в 12:00 по московскому времени. Проект повестки пока не разглашается — РФС анонсировал, что план заседания будет опубликован позже.

Напомним, последнее заседание исполкома Российского футбольного союза состоялось 25 октября 2024 года.

Действующим президентом Российского футбольного союза является Александр Дюков. Он был избран на этот пост в феврале 2019-го, а спустя два года единогласным решением переизбран на новый срок. В феврале 2025 года должны состояться новые выборы президента РФС. Дюков вновь выдвинул на них свою кандидатуру.