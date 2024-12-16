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«Факел» поздравил Дарью Клепикову с победой на чемпионате мира по плаванию

«Факел» поздравил Дарью Клепикову с победой на чемпионате мира по плаванию
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Воронежский «Факел» поздравил Дарью Клепикову с победой на чемпионате мира по плаванию в Будапеште. Уроженка Воронежа Клепикова завоевала золотые медали в смешанной эстафете 4х100 метров и в эстафете 4х50 метров.

«Футбольный клуб «Факел» поздравляет двукратного чемпиона мира Дарью Клепикову с блестящим результатом на чемпионате мира по плаванию в Будапеште! Желаем Дарье достижения новых успехов и покорения спортивных высот!» — сказано в сообщении пресс-службы «Факела», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Дарье Клепиковой 19 лет, она специализируется на баттерфляе и вольном стиле, является чемпионкой и призёром чемпионатов России по плаванию, а также двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы на короткой воде.

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