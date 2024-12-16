Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам на поле после травмы

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам на футбольном поле после травмы, полученной в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что форвард активно работает над тем, чтобы быть готовым к предстоящим матчам. Вскоре состояние Мбаппе будет оценено для участия в финале Межконтинентального кубка.

Напомним, француз получил травму в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (3:2). Француз был заменён на 36-й минуте игры. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 21 встрече во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отметился двумя результативными передачами.

18 декабря в Дохе состоится финальный матч Межконтинентального кубка — 2024, в котором мадридский «Реал» сыграет с «Пачукой» (Мексика).