Игрок «Фиорентины» Бове: со мной всё хорошо. До встречи на футбольном поле!

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове, потерявший сознание по ходу игры 14-го тура чемпионата Италии с «Интером», высказался о своём состоянии. По словам Бове, с ним всё хорошо, футболист с нетерпением ждёт момента, когда сможет вернуться на поле.

«Привет всем! В эти трудные дни у меня была возможность хорошенько подумать. И хотя я не привык делиться информацией в социальных сетях, я хотел бы выразить мысль, которая меня глубоко поразила. Неприятный эпизод, произошедший в матче «Фиорентина» – «Интер», продемонстрировал мне, что футбол – это гораздо больше, чем матч, чемпионат или карьера. Футбол – это сообщество людей, связанных одной страстью, которые разделяют моменты радости, эмоций, гнева, разочарования и страданий. И именно это помогло мне понять, насколько настоящий этот вид спорта, насколько, независимо от результатов, мы все едины. И я искренне благодарен за то, что принадлежу этому миру, и от всего сердца благодарю вас всех за любовь и поддержку, которую вы мне оказали! У меня всё хорошо, это самое главное! До скорой встречи… На футбольном поле!» — приводит слова Бове журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитнику будет проведена операция по установке дефибриллятора, который позволяет не допустить остановку сердца.